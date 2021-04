Actualidade

A GNR anunciou hoje a abertura de um processo de inquérito para esclarecer a atuação dos seus militares após a agressão a um repórter de imagem da estação televisiva TVI, depois do Moreirense-FC Porto, da I Liga de futebol.

"Atendendo às várias dúvidas levantadas no espaço público, colocando em causa a atuação da guarda, e no sentido de promover, com total transparência e rigor, o cabal esclarecimento das circunstâncias inerentes à atuação dos militares na situação em apreço, foi determinada a abertura de um processo de inquérito a correr pela Inspeção da Guarda", refere a GNR em comunicado.

Após o encontro da 29.ª jornada da I Liga, disputado na segunda-feira, que terminou empatado 1-1, um jornalista da TVI foi agredido nas imediações do estádio do Moreirense, de acordo com imagens transmitidas pelo próprio canal de televisão.