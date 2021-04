Actualidade

Mais de duas mil pessoas assinaram já uma petição pública que pede a criação de um Hospital Veterinário público, para que seja possível prestar cuidados de saúde essenciais e evitar mais abandonos e maus-tratos.

Em declarações à agência Lusa, a autora da petição, Maria Cruz, destacou a necessidade de criação de um Hospital Veterinário público, salientando as dificuldades que as pessoas têm em pagar muitos cuidados de saúde dos animais, que se agravaram com a pandemia de covid-19.

"Há uma lei que define os direitos dos animais e por lá também passam os cuidados de saúde. Os animais fazem parte das famílias. Não basta acolher os animais, existe o dever de prestar os cuidados necessários para garantir não só a sua saúde, mas também a saúde das pessoas que vivem na mesma casa", disse.