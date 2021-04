Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe suspendeu a contratação de 16 funcionários pelo banco central são-tomense, após uma providência cautelar que contestava a escolha de familiares de administradores e de outras figuras do poder para os cargos.

"Decide o Supremo Tribunal de Justiça (...) em julgar procedente a presente providência cautelar e por via dela suspender o ato administrativo e executório, praticado pelo conselho de administração do Banco Central, que homologou o resultado do júri do concurso público n.º 1/2020, realizado pelo Banco Central e São Tomé e Príncipe [BCSTP], para o recrutamento e seleção de 16 técnicos superiores em diversas áreas existentes na referida instituição", refere a deliberação, de 23 de abril, a que a Lusa teve acesso.

A decisão dita ainda a "suspensão da eficácia de todos e quaisquer atos subsequentes, no âmbito deste concurso público, nomeadamente o chamamento dos candidatos para preenchimento das vagas como estagiários, até que seja proferida a decisão final em sede da ação principal".