Actualidade

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, com quatro casinos em Macau, anunciou hoje perdas líquidas de 232,9 milhões de dólares (192,8 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano.

Ainda assim, a perda líquida foi menor do que a registada no mesmo período homólogo de 2020 (301,3 milhões de euros), período em que a pandemia atingiu a capital mundial dos casinos.

O presidente da empresa, Lawrence Ho, um dos filhos do falecido magnata do jogo Stanley Ho, justificou o resultado negativo com o impacto da pandemia de covid-19 e consequentes restrições nas viagens, que afastaram os turistas da capital mundial do jogo.