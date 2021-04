Actualidade

O ministro da Defesa sustentou hoje hoje que as críticas à reforma militar são sempre as mesmas e baseadas num "guião" produzido por um conjunto de oficiais que saíram das Forças Armadas há mais de uma década.

"Não são os militares e muito menos os militares do passado que devem decidir sobre como funcionam as Forças Armadas do presente e do futuro", afirmou João Gomes Cravinho aos jornalistas, à margem de uma visita ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), em Matosinhos, no distrito do Porto.

O governante disse que ficaria muito surpreendido se não existissem críticas porque, sustentou, são as mesmas que se fizeram ouvir em 2009, 2014 e "muito provavelmente" se vão fazer ouvir cada vez que a tutela política "queira tocar" nas Forças Armadas.