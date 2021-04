Moçambique/Dívidas

O Estado moçambicano protestou junto do Governo da África do Sul pela "demora" na decisão sobre a extradição do antigo ministro das Finanças Manuel Chang, disse hoje no parlamento a procuradora-geral da República moçambicana, Beatriz Buchili.

"Manifestámos a nossa inquietação pela demora da decisão sobre a situação de um arguido [Manuel Chang] privado de liberdade, condicionado por uma decisão político-administrativa, com prejuízo na tramitação dos processos judicias que correm em Moçambique", afirmou Buchili.

A chefe máxima do Ministério Público falava na Assembleia da República (AR) durante a apresentação da informação anual sobre o controlo da legalidade.