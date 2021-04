Actualidade

A SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços vai permitir a São Tomé e Princípe usar cartões de débito e crédito das marcas Visa e Mastercard e pagar impostos e faturas nas desigandas caixas de multibanco, divulgou hoje a empresa.

"Temos agora uma nova plataforma de pagamento a retalho da Rede Dobra24, com um novo sistema central de processamento das transações, novos aplicativos bancários, novas gamas de serviços de outras entidades, novos cartões para clientes, novos terminais ATM e POS, e incorporando a aceitação, já nesta primeira fase que hoje iniciamos, a utilização de cartões de débito e crédito da marca Visa, sendo que o da marca Mastercard será aceite a partir do segundo semestre de 2021", afirma o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), Américo Barros, citado na nota.

Assim, "graças à SIBS foi possível tornar realidade este estruturante projeto", sustenta o responsável do banco central são-tomense.