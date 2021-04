Actualidade

A Casa de Saúde de São Rafael, na ilha Terceira, vai alargar a sua resposta de internamento e acompanhamento psicológico às novas dependências comportamentais, algo ainda inexistente nos Açores, segundo o diretor da instituição, Marco Pavão.

"Esta resposta, pioneira na Região Autónoma dos Açores, pretende contribuir para uma rede global de respostas integradas e complementares, quer ao nível do tratamento, quer ao nível da prevenção primária e promoção de hábitos de vida saudáveis", avançou Marco Pavão, na apresentação do projeto, em Angra do Heroísmo.