Actualidade

A justiça moçambicana apreendeu dinheiro no valor de 8,9 milhões de euros e 19 imóveis, no ano passado, por suspeitas de serem ativos obtidos em atos de corrupção, disse hoje no parlamento a procuradora-geral da República (PGR).

Beatriz Buchili falava durante a apresentação da informação anual sobre o balanço do controlo da legalidade em 2020.

Além do valor monetário e dos imóveis, confiscados no âmbito de vários processos, a ação da justiça no combate à corrupção resultou na apreensão de 99 bens móveis, dos quais 81 viaturas, 14 motorizadas e quatro pequenas embarcações.