Actualidade

O Conselho de Administração da Groundforce reúne-se hoje para votar a anulação do contrato com a TAP, que permitiu encaixar cerca de sete milhões de euros com a venda de ativos da empresa, disse à Lusa fonte oficial do PCA.

Segundo fonte oficial do acionista maioritário da Groundforce, Alfredo Casimiro, o Conselho Fiscal da empresa de assistência em aeroportos ('handling') e a auditora Deloitte recomendaram a anulação do acordo, alegando que o mesmo, conforme está estruturado, inviabiliza a operação da empresa.

Esta questão vai ser apresentada e votada na reunião do Conselho de Administração da Groundforce - composto por três administradores nomeados pela Pasogal, de Alfredo Casimiro, e dois pela TAP (acionista minoritário) - que tem lugar hoje às 18:00.