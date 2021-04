Actualidade

Entre 60.000 a 100.000 pessoas que viviam na capital da Somália, Mogadíscio, estão deslocadas à força, após os confrontos de domingo entre duas fações do exército sobre a crise no governo do país, disse hoje a ONU.

"Estou extremamente preocupado com a deterioração da situação de segurança em Mogadíscio", afirmou o coordenador humanitário da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália (Unsom), Cesar Arroyo, num comunicado.

"Para além de deslocar civis inocentes, a violência inicial criou incerteza e medo de haver perturbações na ajuda humanitária a centenas de milhares de pessoas vulneráveis", disse Arroyo.