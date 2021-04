Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º E 9.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 28 abr 2021 (Lusa) - A identificação dos lugares do colonialismo no espaço urbano, a inscrição de testemunhos sobre a sua localização, e o debate e a reflexão que impõem, sustentam o projeto "ReMapping Memories Lisboa - Hamburg", hoje anunciado pelo Goethe-Institut Portugal.

O projeto será lançado na segunda-feira, com o início do ciclo de debates "Memorializar e Descolonalizar a Cidade (Pós)Colonial", que reúne participantes como a historiadora, especialista em estudos africanos, Isabel Castro Henriques, o ativista Mamadou Ba, o investigador António Brito Guterres, o músico e escritor Kalaf Epalanga, a atriz e encenadora Nádia Yracema, o dinamizador comunitário José Baessa de Pina (Sinho) e o sociólogo Miguel Vale de Almeida. Posteriormente, será lançado um 'site' com mapas urbanos, que assinalam e contextualizam a 'geografia colonial'. (CORREÇÃO DO DIA SEMANA PARA QUARTA-FEIRA, SEM INDICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO 'SITE', QUE SERÁ FEITO NOUTRA DATA, SEGUNDO NOVO ESCLARECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO)

O objetivo é promover a reflexão e afirmar uma memória mais precisa dos lugares do colonialismo e da sua representação, uma imagem mais justa, mais próxima da realidade desses lugares, e estabelecer "estratégias de descolonialização", que rompam com perspetivas ainda dominadas pelo passado colonial.