Actualidade

A Boeing contabilizou no primeiro trimestre deste ano um prejuízo de 561 milhões de dólares (465 milhões de euros), inferior em 12% face ao observado no mesmo trimestre do ano anterior, revelou hoje o fabricante aeronáutico norte-americano.

Para a Boeing, este ano representará um "ponto de viragem" na direção da recuperação, salienta o construtor aeronáutico em comunicado.

Até março, as receitas da Boeing atingiram os 15.217 milhões de dólares (12.611 milhões de euros), menos 10% face a idêntico período do ano anterior, devido à redução nas entregas de aeronaves do modelo 787 e à queda do volume de serviços comerciais.