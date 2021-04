Actualidade

O Centro de Hemodiálise que o Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ) instalou no polo de Valongo abre segunda-feira com 24 postos e capacidade para tratar 70 doentes por dia, foi hoje descrito pelos responsáveis.

"A grande mais-valia tem a ver com critérios de proximidade. No concelho de Valongo não existe nenhuma unidade de diálise [nem pública, nem privada] para doentes de ambulatório. Esta unidade vem cumprir essa falta. Estamos a proporcionar aos doentes que façam o seu tratamento num local mais próximo da sua residência", referiu aos jornalistas o diretor do serviço de Nefrologia do CHUSJ, Manuel Pestana.

Resultante de um investimento de 900 mil euros, o novo Centro de Hemodiálise do CHUSJ - que além do Hospital de São João tem um polo em Valongo - vai entrar em funcionamento segunda-feira com 24 postos, seis turnos de trabalho, e capacidade para 140 doentes, podendo tratar até 70 por dia com "técnicas de hemodiálise avançadas", refere informação distribuída aos jornalistas esta manhã.