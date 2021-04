Actualidade

A Câmara de Amarante adjudicou ao festival "Mimo" o reagendamento para 2022 e 2023 das edições canceladas devido à pandemia e vai pagar 50% do contrato nas datas iniciais (2020 e 2021), por decisão judicial.

Na prática, refere um esclarecimento do município enviado à Lusa, procedeu-se à tramitação procedimental pré-contratual tendente à aquisição de serviços para a realização do MIMO em 2022 e 2023.

A autarquia recorda que, por despacho do presidente da Câmara, de 29 de maio de 2020, tinha sido decidida a não adjudicação no procedimento destinado à contratação de duas edições do Festival Mimo (2020 e 2021), uma vez que, "fruto da pandemia gerada pela covid-19, não podia o município realizar o evento, particularmente a edição prevista para julho de 2020".