O Presidente Cyril Ramaphosa disse hoje que os membros do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) envolvidos em corrupção não podem contar com apoio e proteção do partido, no poder na África do Sul desde 1994.

No primeiro dia do seu depoimento perante a comissão de investigação à grande corrupção no Estado, o líder sul-africano referiu que o "facciosismo" se acentuou no seio do ANC desde 1994, estando na génese da captura do Estado pela grande corrupção.

"A captura do Estado ocorreu sob a nossa supervisão como partido no poder, envolvendo alguns membros e líderes da nossa organização e encontrou terreno fértil nas divisões, fraquezas e tendências que se desenvolveram na nossa organização desde 1994", declarou Ramaphosa.