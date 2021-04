Covid-19

O Reino Unido registou 29 mortes e 2.166 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Governo britânico, que hoje divulgou um estudo que sugere eficácia das vacinas para reduzir a transmissão do vírus.

O estudo da direção geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England) descobriu que uma única dose de uma vacina Pfizer reduz em 49% a probabilidade de transmitir o vírus a familiares, enquanto a transmissão caiu 38% para aqueles imunizados com a vacina AstraZeneca.

Estes benefícios vêm juntar-se a indícios de que as vacinas reduzem as infeções sintomáticas em dois terços e reforça a esperança das autoridades na eficácia dos fármacos para controlar a pandemia de covid-19 e evitar adicionais vagas do novo coronavírus.