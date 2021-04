Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (AIA) esclareceu hoje que o procedimento de Avaliação de impacte Ambiental (AIA) do projeto mineiro de exploração de lítio em Montalegre, concessionado à Lusorecursos Portugal Lithium, está "suspenso".

"A Comissão de Avaliação identificou um conjunto de lacunas e incoerências, não só ao nível do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) mas também do próprio projeto, que não permitiam a continuidade do procedimento de AIA", afirmou a APA, por escrito, à agência Lusa.

A APA esclareceu ter comunicado esta informação ao proponente em janeiro, altura em que abriu um período de 10 dias para audiência de interessados, tendo posteriormente a empresa solicitado uma prorrogação desse período "até 13 de agosto", o que foi autorizado, "pelo que o procedimento de AIA se encontra suspenso".