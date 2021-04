PRR

O primeiro-ministro afirmou hoje que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) exige celeridade, rigor e escrutínio, frisando que não é um "cheque em branco" e que terá uma monitorização permanente da Comissão Europeia.

Esta advertência foi transmitida por António Costa na intervenção com que encerrou a apresentação pública do "Portal da Transparência", no Terminal de Cruzeiros, em Lisboa, depois de intervenções dos ministros do Planeamento, Nelson de Souza, da Administração Pública, Alexandra Leitão, e da comissária europeia para a coesão e reformas, Elisa Ferreira.

Com o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, também presente na sessão, António Costa defendeu a tese de que a boa execução dos fundos comunitários ao longo dos próximos anos "exige a mobilização da sociedade".