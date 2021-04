Covid-19

A edição de 2021 do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 foi cancelado, devido à pandemia de covid-19, e substituído no calendário pela Turquia, que vai acolher a corrida em 13 de junho, anunciou hoje a organização.

"A Fórmula 1 confirmou a mudança da sétima etapa do calendário de 2021, com o Grande Prémio da Turquia a substituir o Grande Prémio do Canadá, no fim de semana de 11 a 13 de junho", lê-se no sítio oficial na Internet da competição.

O cancelamento da prova prevista para o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, entre 11 e 13 de junho, ficou a dever-se às restrições impostas no combate à disseminação do novo coronavírus, nomeadamente a imposição de quarentena obrigatória de 14 dias à entrada no país.