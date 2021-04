Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirmou hoje que continuará a consultar o ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado em matérias que "entenda relevantes", apesar das suspeitas de crimes no âmbito de processos urbanísticos.

No Período Antes da Ordem do Dia da reunião pública da autarquia, a decorrer esta tarde por videoconferência, a vereação do CDS-PP questionou se, face às buscas da Polícia Judiciária (PJ) em instalações do município há uma semana, o arquiteto Manuel Salgado "vai continuar a exercer o cargo de consultor do presidente da Câmara de Lisboa".

Em resposta, Fernando Medina (PS) confirmou a sua intenção de continuar a consultar o ex-vereador, que se demitiu em 2019 da Câmara e em fevereiro deste ano da presidência da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, neste caso por ter sido constituído arguido num processo que envolve a CUF Tejo.