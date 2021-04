PRR

A comissária europeia Elisa Ferreira advertiu hoje que haverá "tolerância zero" em Bruxelas face a casos de fraude na execução dos fundos comunitários e elogiou o processo português de elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Elisa Ferreira falava na sessão de apresentação do "Portal + Transparência" do Governo português, numa sessão que se realizou no Terminal de Cruzeiros, em Lisboa, e que foi encerrada pelo primeiro-ministro, António Costa.

"Os casos de fraude na utilização dos fundos europeus são escassos, representando apenas 0,8%. Mas, seja qual for o valor global, um euro que seja mal utilizado, é um erro demasiado elevado", declarou na parte final do seu discurso.