Actualidade

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou hoje que a Rússia "parece estar a escolher aprofundar, deliberadamente, o confronto com o Ocidente", alertando para "níveis ainda mais perigosos de deterioração" nas relações futuras entre Bruxelas e Moscovo.

"Vejo uma tendência preocupante, da parte das autoridades russas, que parecem estar a escolher aprofundar, deliberadamente, o confronto com o Ocidente, connosco. (...) Devemos, portanto, definir um 'modus vivendi' que nos permita evitar a confrontação permanente com um vizinho que parece ter decidido agir enquanto adversário", afirmou Borrell.

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança falava durante uma sessão plenária do Parlamento Europeu dedicada às relações da UE com Moscovo, abordou a situação que se presenciou na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, o tratamento do opositor russo, Alexei Navalny, e o incidente diplomático entre o Kremlin e Praga.