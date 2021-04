Football Leaks

O antigo consultor de comunicação da Doyen Francisco Empis admitiu hoje que o fundo poderia ter uma estratégia de comunicação para criar uma "narrativa" sobre alegadas tentativas de extorsão com origem no Football Leaks a outras entidades.

Na audição realizada na 38.ª sessão do julgamento no Tribunal Central Criminal, em Lisboa, a testemunha - arrolada pela defesa do arguido Rui Pinto - foi questionada se tinha conhecimento de outras entidades alvo de tentativa de extorsão. "Não me recordo", começou por dizer Francisco Empis.

De seguida, os advogados do criador do Football Leaks perguntaram se essa seria a "narrativa da Doyen", recorrendo a declarações do consultor em 2016 a diferentes órgãos de comunicação social. "Pode ter sido, mas o principal foi sempre focado na Doyen", anuiu o consultor de comunicação, que disse ter trabalhado apenas em regime de prestação de serviços para o fundo de investimento entre 2015 e final de 2017.