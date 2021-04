Covid-19

A Itália registou 13.385 novas infeções e 344 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 120.256 desde o início da pandemia, segundo os dados do Ministério da Saúde italiano.

Os contágios voltaram a subir no país, com quase mais 3.000 do que os 10.404 contabilizados na terça-feira.

Com esses números, desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, já foram infetadas 3.994.894 pessoas no país.