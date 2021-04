Actualidade

O euro continuou hoje a aproximar-se de 1,21 dólares, registando uma ligeira valorização, com o mercado à espera de conhecer as decisões da reunião do banco central norte-americano.

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2087 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde seguia a 1,2080 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,2070 dólares e a moeda europeia oscilou entre 1,2056 e 1,2100 dólares.