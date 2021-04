Actualidade

O Ministério Público pediu hoje a pena máxima de 25 anos de prisão para o presumível autor do homicídio de um casal de idosos, em 01 de maio do ano passado, em Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

Nas alegações finais do julgamento, que está a decorrer no Tribunal de Setúbal, o Ministério Público (MP) considerou que o jovem tinha grande propensão para a violência e não merecia beneficiar de qualquer atenuante.

O arguido, agora com 18 anos, terá assassinado o casal de tios-avós, de 73 e 80 anos, para lhes retirar algum dinheiro e para se apropriar de uma viatura.