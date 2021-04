UE/Presidência

A interdependência entre as instituições culturais e educativas foi hoje apontada como aspeto fundamental para criar uma democracia cultural, durante uma conferência internacional, que decorreu desde terça-feira, na ilha do Porto Santo.

"A educação tem de estar no centro das políticas culturais, as escolas têm de ser polos culturais, e as instituições culturais têm de reforçar o seu papel educativo", afirmou o comissário do Plano Nacional das Artes (PNA), Paulo Pires do Vale.

Este é um dos objetivos da Carta do Porto Santo, um documento com princípios que repensa os paradigmas da cultura, e que foi hoje lida pelo responsável durante a conferência subordinada ao tema "Da democratização à democracia cultural: repensar instituições e práticas", que decorreu em formato presencial e 'online'.