Covid-19

Senadores que apoiam o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recorreram hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a exclusão do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão da pandemia no país, Renan Calheiros.

Três senadores que estão na CPI, Marcos Rogério, do Democratas (DEM), Jorginho Mello, do Partido Liberal (PL) e Eduardo Girão, do Podemos, apresentaram um mandado de segurança no STF nesta quarta-feira para tentar tirar Calheiros do grupo que fará a investigação.

Os senadores 'governistas' alegam que parlamentares que possuem parentesco em primeiro grau com possíveis alvos da investigação devem ser impedidos de participar da CPI.