Actualidade

O banco central norte-americano deixou hoje as taxas de juro inalteradas e saudou a melhoria da atividade económica e do emprego, mas lembrou que a pandemia ainda coloca riscos para as perspetivas económicas.

As decisões foram anunciadas após uma reunião de dois dias do comité de política monetária da Reserva Federal (Fed).

"Os setores mais afetados pela pandemia permanecem fracos mas mostraram que estão a melhorar", referiram em comunicado os responsáveis da Fed.