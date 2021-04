Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso por 21 dias, na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel, após o Moreirense-FC Porto, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico portista foi expulso pelo árbitro depois do final da partida da 29.ª jornada da I Liga, que terminou com um empate 1-1, por "lesão da honra e reputação" de Hugo Miguel, conforme se pode ler no comunicado do CD da FPF.

"Após o final do jogo, entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: 'És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato'. Após a exibição do cartão vermelho, começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: 'És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c..., és um ladrão, estás sempre a f...-nos", escreveu Hugo Miguel no relatório de jogo.