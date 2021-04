Actualidade

O Alto Comissariado para as Migrações vai "descentralizar os seus serviços" para Beja, anunciou hoje o Governo, considerando que isso vai permitir "uma abordagem ainda mais eficaz com os imigrantes".

"O Alto Comissariado para as Migrações irá descentralizar os seus serviços para Beja e assim ter uma abordagem ainda mais eficaz com os imigrantes", afirmou a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, na Assembleia da República.

Cláudia Pereira falava no debate sobre política setorial que decorreu hoje, e respondia à deputada Bebiana Cunha, do PAN.