Moçambique/Ataques

O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa cabo-verdiano, reafirmou hoje, em Lisboa, a disponibilidade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a que Cabo Verde preside, para apoiar Moçambique na resolução da crise em Cabo Delgado.

"Cabo Verde, detendo a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa organizou reuniões com as autoridades moçambicanas para demonstrar a total disponibilidade e interesse da CPLP em apoiar em tudo aquilo que for necessário e considerado útil pelas autoridades moçambicanas", disse Rui Figueiredo Soares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de Cabo Verde falava numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo português Augusto Santos Silva, no âmbito da primeira visita oficial de Rui Figueiredo Soares a Portugal enquanto titular da pasta da diplomacia cabo-verdiana.