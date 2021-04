Covid-19

O Estado está "preparado" para garantir uma parte das dívidas sobre moratória nos setores mais afetados pela covid-19, desde que os bancos concedam a "carência necessária" e a "extensão de maturidade adequada", disse hoje o ministro da Economia.

Num 'webinar', organizado pela Ordem dos Economistas e pela APAJ (Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais), Pedro Siza Vieira disse estar confiante quanto à situação das moratórias, mas reconheceu que em setores como o turismo e a restauração a situação pode complicar-se.

No que diz respeito ao "crédito sobre moratória nos setores afetados", é preciso "pensar como ajudamos as empresas afetados a encararem os próximos tempos onde a geração de 'cash-flow' será inferior à que era no início da pandemia", disse o governante.