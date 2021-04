Tóquio2020

A missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, está otimista e não encontrou, na atualização dos manuais relativos à covid-19 no evento, qualquer necessidade de readaptação imediata, explicou à Lusa o chefe da missão.

Segundo Marco Alves, a nova versão do manual ('playbook') para as comitivas, com destaque para os testes diários para os atletas participantes, veio "confirmar as notícias que tinham saído aqui e ali sobre o que era previsto acontecer para o período dos Jogos".

O reforço na despistagem à infeção pelo novo coronavírus representa, segundo o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, "um sinal de solidariedade e respeito da comunidade olímpica para com os anfitriões japoneses".