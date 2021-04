Moçambique/Ataques

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique anunciou hoje o adiamento da Cimeira Extraordinária da Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que estava marcada para quinta-feira em Maputo, por "motivos de força maior".

"Dadas as ausências dos Presidentes da África do Sul e do Botsuana, por motivos de força maior, a reunião será adiada para uma data por anunciar oportunamente", disse Verónica Macamo.

A governante moçambicana falava durante a reunião extraordinária do comité ministerial dos países da SADC em Maputo, encontro que juntou ministros dos Estados-membros, no âmbito da preparação da cimeira agora adiada.