UE/Presidência

O reforço das competências da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e dos reguladores nacionais é um dos pontos em análise na quinta e sexta-feira numa conferência internacional organizada pelo Infarmed, que está a atribuir prioridade a este processo.

"Até junho estamos a dar maior prioridade a este processo para deixar o dossier o mais avançado possível para que, muito em breve, estas alterações possam ser formalizadas", disse hoje o presidente do Infarmed à agência Lusa, na véspera do início da conferência que decorre no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Segundo Rui Santos Ivo, a discussão sobre o reforço do mandato da EMA, no âmbito da Estratégia Farmacêutica para a Europa apresentada pela Comissão Europeia, "está muito centrada naquilo que foi evidenciado pela pandemia da covid-19".