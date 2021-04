Actualidade

O Porto vai ter um novo centro de vacinação para covid-19 no futuro Parque de Saúde do Cerco, em Campanhã, sendo a sua instalação comparticipada pelo município, revela uma proposta da maioria municipal liderada pelo independente Rui Moreira.

O apoio à atividade de vacinação vai ser discutido na reunião do executivo de segunda-feira, onde a maioria municipal vai propor a celebração de um contrato com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Na proposta a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo, assinala a necessidade de o Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental (ACeS) incrementar a atividade de vacinação Covid-19 para a população em geral.