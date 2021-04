Actualidade

O presidente do FC Porto disse hoje que os 'dragões' vão recorrer da suspensão de 21 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federaçao Portuguesa de Futebol (FPF) ao treinador Sérgio Conceição.

Pinto da Costa alega que tudo o que o treinador disse, no final do encontro com o Moreirense, a contar para a jornada 29 da I Liga, foi já depois de ter levado cartão vermelho.

"Antes de vir para aqui estava a ver no telemóvel as notícias e há um jornal que diz que são as palavras que levaram Sérgio Conceição a ser castigado 21 dias. Antes de chegar ao árbitro, Sérgio Conceição leva o cartão vermelho. Tudo o que ele disse, e não vou pôr em causa o que está escrito, o que quer que seja, pois sei que disse algumas coisas, é depois de ter levado o cartão vermelho", afirmou.