UE

Um regulamento para impor às plataformas 'online' a retirada no prazo de uma hora de mensagens, fotografias e vídeos "terroristas" obteve hoje a última luz verde, abrindo caminho à sua aplicação na União Europeia em 2022.

Na sequência de um debate no Parlamento Europeu, o texto foi aprovado em segunda leitura sem votação, sem qualquer alteração ao compromisso alcançado em dezembro com o Conselho, instituição que representa os Estados-membros.

"Com este regulamento vamos desferir um golpe aos terroristas", disse a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, congratulando-se com a aprovação do texto proposto pelo executivo europeu em 2018.