A Venezuela prepara uma nova reconversão da moeda nacional, que reduzirá entre três e cinco zeros ao bolívar soberano, anunciou hoje a Ecoanalítica, a empresa venezuelana de assessoria do Governo em matéria económica e financeira.

O anúncio foi feito aos jornalistas pelo economista e diretor da Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, sublinhando que se trata de uma reconversão importante e necessária, porque "as empresas trabalham com o bolívar como unidade de conta" mas no país são cada vez comuns os pagamentos em dólares norte-americanos.

"Todas as empresas refletem a faturação em bolívares, nos seus estados de conta, na sua atuação perante os organismos oficiais. Os sistemas de faturação estão instalados com base em bolívares e não com bolívares (...) as empresas estão esperando o anúncio da reconversão que se fará em questão de dias", disse.