Actualidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro decidiu, na quarta-feira, acolher a acusação contra o deputado Daniel Silveira, membro da base aliada do Presidente Jair Bolsonaro, e abrir uma ação penal por "graves ameaças à ordem constitucional".

O plenário do STF decidiu ainda manter a prisão domiciliária do parlamentar e demais medidas cautelares.

Silveira foi acusado pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, em fevereiro, de praticar, em três ocasiões, agressões verbais e graves ameaças contra os juízes do Supremo para favorecer o interesse próprio; incitar o uso de violência e de tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, por duas vezes; e de promover animosidade entre as Forças Armadas e o STF.