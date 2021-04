Actualidade

O Prémio Bial de Medicina Clínica 2020 é entregue hoje aos especialistas do Porto e de Lisboa que realizaram o estudo "A Paramiloidose em Portugal e no mundo: de doença fatal a doença crónica com qualidade de vida preservada".

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da equipa que realizou este estudo destacou a importância do diagnóstico atempado e do tratamento de uma patologia conhecida como "doença dos pezinhos" que "ainda é associada por muitos à forma como foi inicialmente descrita: uma doença de adultos jovens centrada no Norte Litoral".

"Com este trabalho evidenciamos que a doença está espalhada pelo território todo e não afeta apenas adultos jovens (...). O não diagnosticar impede o tratamento dos doentes. Muitas vezes os doentes chegam ao diagnóstico numa fase muito avançada da doença e quando os tratamentos já não são de grande utilidade", referiu Teresa Coelho.