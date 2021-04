Actualidade

A MGM China, operadora de jogo com dois casinos em Macau, anunciou hoje receitas superiores a 2,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (244 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano.

Em comunicado, a MGM China informou ainda que o total das receitas aumentou cerca de 9%, quando comparado com os 2,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (223 milhões de euros) registados nos três primeiros meses de 2020.

"A receita de jogos no primeiro trimestre voltou a cerca de 40% do nível do quarto trimestre de 2019, antes da epidemia", apontou a MGM China, na mesma nota.