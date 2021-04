Actualidade

O filme "Rock Bottom Riser", do luso-americano Fern Silva, vai ser hoje exibido no Lincoln Center, em Nova Iorque, no âmbito do 50.º aniversário do festival New Directos/New Films, que se prolonga até 08 de maio.

Repartido entre visionamentos 'online' e exibições em sala, o festival organizado pelo Lincoln Center e pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque pretende "celebrar cineastas que representam o presente e antecipam o futuro do cinema", com um "trabalho arrojado" que redefine os limites do meio em "formas inesperadas".

"Rock Bottom Riser", primeira longa-metragem de Fern Silva, fez a estreia mundial em março no festival de Berlim, na secção competitiva Encontros, onde veio a receber uma menção honrosa.