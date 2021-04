UE/Presidência

A presidente da Comissão Europeia saudou hoje a adoção da posição negocial do Parlamento Europeu sobre o livre-trânsito digital comprovativo da testagem, recuperação ou vacinação anticovid-19, aguardando negociações com a presidência portuguesa do Conselho para facilitar a circulação.

"A adoção pelo Parlamento Europeu da sua posição sobre o certificado verde digital é um passo fundamental para uma viagem livre e segura neste verão e agora as negociações com a presidência portuguesa da União Europeia podem começar", disse Ursula von der Leyen.

Numa reação publicada na rede social Twitter, a responsável adiantou: "Apoiaremos e facilitaremos uma rápida conclusão destas discussões".