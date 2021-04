Covid-19

As autoridades alemãs registaram 24.736 novas infeções pelo novo coronavírus e 264 mortes em 24 horas, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados hoje de madrugada.

Na quinta-feira passada, foram registados 29.518 novos casos do SARS-CoV-2 e 259 óbitos no país, de acordo com o RKI.

A incidência acumulada em sete dias caiu na Alemanha para os 154,9 casos por 100.000 habitantes, em comparação aos 160,6 casos registados na quarta-feira e 161,1 há uma semana, com predomínio da variante do novo coronavírus encontrada no Reino Unido (90% e em crescimento exponencial nas últimas semanas) e poucos casos da variante descoberta na Índia (22 casos).