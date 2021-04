Actualidade

O Parlamento Europeu defendeu hoje urgência na tributação à economia digital, incluindo 'gigantes' tecnológicas, sublinhando que "os impostos devem ser pagos onde se gera realmente valor" e que a União Europeia (UE) deve avançar sozinha perante desacordo internacional.

"As regras tributárias internacionais desatualizadas precisam ser revistas e incluir uma taxa mínima de imposto sobre as sociedades. A UE deve agir sozinha caso as negociações globais falhem", salienta a assembleia europeia, numa resolução hoje aprovada.

No documento - que contou com 549 votos a favor, 70 contra e 75 abstenções - numa votação na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, os eurodeputados vincam que "as regras tributárias internacionais estabelecidas no início do século XX não são adequadas para a economia digital", pelo que "é urgente a criação de uma taxa mínima para os impostos sobre as sociedades a nível global".