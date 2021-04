Actualidade

A Airbus regressou no primeiro trimestre aos lucros, ao alcançar 362 milhões de euros, o que contrasta com o prejuízo de 481 milhões de euros registado em idêntico período do ano anterior, indicou hoje o grupo aeronáutico europeu.

A melhoria no desempenho financeiro da Airbus também pode ser visto no resultado operacional líquido alcançado, o qual quintuplicou (+485%), para 462 milhões de euros, face a igual trimestre do ano passado, refere a Aibus em comunicado.

O presidente executivo da Airbus, Guillaume Faury, realçou que "os bons resultados" no primeiro trimestre deste ano refletem principalmente o "bom desempenho" na entrega de aeronaves comerciais e a contenção de custos.