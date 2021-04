Actualidade

O sentimento económico manteve uma forte recuperação em abril, ganhando 9,8 na União Europeia (UE) e 9,4 na zona euro em comparação com março e voltando a níveis pré-pandemia, segundo a Comissão Europeia.

Com 109,7 pontos na UE e 110,3 pontos na zona euro, o sentimento económico pontua, em abril, marcadamente acima da sua média de longo prazo e do seu nível pré-pandemia, pela primeira vez desde a chegada do surto de covid-19 ao continente.

O indicador do sentimento económico cresceu, em abril, nas seis maiores economias da UE, com o maior aumento a ser registado na Polónia (11,3 pontos), seguido pela Holanda (10,7), Espanha (9,1), França (8,5), Alemanha (5,7) e Itália (5,3)., tendo ficado, em todos, acima da média a longo prazo de 100 pontos.